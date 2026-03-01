Journée d’échanges autour de la parentalité Mercuès
Journée d’échanges autour de la parentalité Mercuès jeudi 19 mars 2026.
Journée d’échanges autour de la parentalité
Chemin de la Portette Mercuès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Journée organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance à Mercuès
Journée organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance à Mercuès. Elle propose des temps d’échanges et d’animations destinés aux parents de jeunes enfants autour des relations parent enfant et du partage d’expériences entre familles et professionnels.
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Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67
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English :
Day organized as part of National Early Childhood Week in Mercuès
L’événement Journée d’échanges autour de la parentalité Mercuès a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot