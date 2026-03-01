Journée d’échanges autour de la parentalité

Chemin de la Portette Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Journée organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance à Mercuès

Journée organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance à Mercuès. Elle propose des temps d’échanges et d’animations destinés aux parents de jeunes enfants autour des relations parent enfant et du partage d’expériences entre familles et professionnels.

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Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

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English :

Day organized as part of National Early Childhood Week in Mercuès

L’événement Journée d’échanges autour de la parentalité Mercuès a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot