Journée découverte 2025 – Stage Chauffour Bordeaux, 7 juin 2025 07:30, Bordeaux.

Journée découverte 2025 Samedi 7 juin, 09h30 Stage Chauffour Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-07T09:30:00+02:00 – 2025-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2025-06-07T09:30:00+02:00 – 2025-06-07T15:30:00+02:00

Nous vous attendons le samedi 7 juin de 9h30 à 15h30 au Stade Chauffour et de 9h30 à 11h30 à la Piscine Judaïque.

Vous souhaitez découvrir nos activités sportives et culturelles ?

Venez rencontrer nos salarié.es et bénévoles qui répondront à vos questions.

Samedi 7 juin 2025

Stade Chauffour : 9h30 à 15h30

Piscine Judaïque : 9h30 à 11h30

Stage Chauffour 15 Rue Chauffour, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

C’est le moment de découvrir votre passion en essayant des activités sportives et culturelles. Journée découverte activités sportives