Journée Découverte #7 Bois & Vannerie Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Journée Découverte #7 Bois & Vannerie Route du Radôme Pleumeur-Bodou dimanche 14 septembre 2025.

Journée Découverte #7 Bois & Vannerie

Route du Radôme Ecocentre Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Venez profiter de la dernière Journée Découverte de 2025 !

Pour clôturer en beauté cette saison, c’est autour du travail du bois et des techniques anciennes que l’Écocentre Trégor vous donne rendez-vous.

Au programme :

> 10h30 Retrouvez Carsten Greve, formateur bois et charpentier de l’Écocentre, et Hélène Touboulic de l’atelier Logodenn Koad pour une démonstration participative d’outils anciens permettant de travailler le bois comme au bon vieux temps ! Banc à planer, plane, ciseaux à bois, rabots, hachette… Venez les découvrir dans les jardins de l’Écocentre !

> 12h Le midi, c’est pizzas cuites au feu de bois ! L’équipe fait chauffer le four en terre paille, prépare les pâtons et de savoureuses garnitures, et chaque apprenti pizzaïolo compose sa propre pizza !

Quelques minutes au four, et presto ! C’est parti pour la régalade !

> De 14h à 18h, venez rencontrer des vannières inspirées qui vous partageront leurs techniques et savoir-faire lors de démonstrations participatives :

Soizic Devault techniques de tressage, réalisation d’un petit bracelet ficelle ou d’un petit poisson ;

Céline Saunier démonstrations de techniques de vannerie et exposition/vente de ses créations ;

Isaraok démonstration d’objets réalisés en vannerie et bois balayette en aiguilles de pin, paillasson en phormium, sombrero en carex… et partage de tutos pour les réaliser chez vous !

> Pour les plus jeunes (enfants de 3 à 12 ans), un atelier « Fabrique ton jouet en bois » est proposé à 14h et 15h30 (6 places par créneau, sur inscription).

> 16h Pour les petits gourmands, un goûter fait maison est proposé sur la terrasse du Parc.

L’occasion de faire une pause tout en admirant le florissant Potager des Harmonies !

Et tout au long de la journée…

Découvrez le jeu de piste grandeur nature de l’Écocentre « Sur les traces d’Heol le dragon ».

Extrêmement affaibli par une terrible tempête, Heol le dragon, grand gardien de la forêt, n’attend que votre aide pour retrouver toutes ses forces et raviver sa flamme !

Saurez-vous résoudre les nombreuses énigmes dissimulées dans les deux hectares du Parc ?

Un jeu de piste pour toute la famille, dès 3 ans. .

Route du Radôme Ecocentre Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Découverte #7 Bois & Vannerie Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2025-08-06 par SITARMOR