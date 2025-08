Journée découverte activités de pleine nature Orniac

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

En famille ou entre amis, venez relever le défi et découvrir toute la richesse des activités de pleine

nature en vallée du Célé ! Escalade, canoë, spéléologie, course d’orientation… de quoi s’initier et s’amuser dans le cadre naturel exceptionnel du Liauzu, avec de nombreux moniteurs Marque Valeurs Parc naturel régional.

Buvette et petite restauration sur place. cette journée est organisée en partenariat avec orniac en fête et le département du lot dans le cadre de sa programmation dédiée aux activités de pleine nature https://lot.fr/programme-planete-lot. Programme complet www.parc-causses-du-quercy.org .

Orniac 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

With family or friends, take up the challenge and discover the wealth of outdoor activities

in the Célé Valley! Climbing, canoeing, potholing, orienteering? there’s plenty to get you started and have fun in the exceptional natural setting of Liauzu, with a host of Marque Valeurs Parc Naturel Régional instructors.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Nehmen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden die Herausforderung an und entdecken Sie den ganzen Reichtum der Aktivitäten in freier Natur

natur im Célé-Tal zu entdecken! Klettern, Kanu, Höhlenforschung, Orientierungslauf… Sie können sich in der außergewöhnlichen natürlichen Umgebung von Liauzu mit zahlreichen Lehrern der Marke Valeurs Parc naturel régional ausprobieren und Spaß haben.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Con la famiglia o con gli amici, venite a raccogliere la sfida e a scoprire la ricchezza delle attività all’aperto nella valle del Célé!

nella valle del Célé! Arrampicata, canoa, speleologia, orienteering: c’è molto per iniziare e molto da divertirsi nell’eccezionale cornice naturale del Liauzu, con una serie di istruttori del Parco Naturale Regionale Marque Valeurs.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

En familia o entre amigos, anímese y descubra la riqueza de las actividades al aire libre

en el valle del Célé Escalada, piragüismo, espeleología, orientación… todo es posible y muy divertido en el marco natural excepcional del Liauzu, con los monitores del Parque Natural Regional Marque Valeurs.

