Journée découverte Alti Arena Alti Arena Le Puy-en-Velay 28 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Journée découverte Alti Arena Alti Arena 1 Route de Montredon Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Nouvel évènement amusant et sportif à Alti Arena ! Entre amis, en famille, petits et grands… tout le monde est invité à faire la fête. Une seule formule activités en illimité pendant toute la durée de la séance !

.

Alti Arena 1 Route de Montredon

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 88 51 contact@altiarena.fr

English :

New fun and sporting event at Alti Arena! With friends, family, young and old? everyone’s invited to join the party. One formula: unlimited activities for the whole session!

German :

Neue Sport- und Spaßveranstaltung in der Alti Arena! Ob mit Freunden, Familie, Groß oder Klein alle sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Ein einziges Angebot: unbegrenzte Aktivitäten während der gesamten Dauer der Veranstaltung!

Italiano :

Un nuovo evento sportivo e divertente all’Alti Arena! Amici, famiglia, giovani e meno giovani: tutti sono invitati a partecipare al divertimento. Tutto in un unico pacchetto: attività illimitate per l’intera sessione!

Espanol :

¡Un nuevo acontecimiento lúdico y deportivo en el Alti Arena! Amigos, familia, jóvenes y mayores… todos están invitados a unirse a la diversión. Todo en un paquete: ¡actividades ilimitadas para toda la sesión!

L’événement Journée découverte Alti Arena Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay