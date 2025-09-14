Journée découverte au zoo de Mulhouse Mulhouse

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif réduit

Dimanche 14 septembre 2025, 09:00-18:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Toute la journée, l’entrée est à tarif réduit pour tout le monde ! Lors de cette journée, les bénéfices sont reversés au profit des programmes de conservation pour la préservation des espèces.

Découvrez le Parc zoologique et botanique de Mulhouse comme jamais auparavant lors de la Journée découverte, un événement annuel célébrant l’anniversaire du parc, ouvert en septembre 1868.

Vétérinaires, soigneurs animaliers, zoopédagogues et agents techniques vous dévoilent leur quotidien et vous ouvrent les portes de lieux habituellement fermés au public.

En participant, vous contribuez activement à la protection des espèces menacées les recettes de la journée sont intégralement reversées aux 21 programmes de conservation soutenus par le Parc à travers le monde. Une journée inoubliable et engagée, à ne pas manquer ! .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

English :

All day long, admission is at a reduced rate for everyone! On this day, profits are donated to conservation programs for the preservation of species.

German :

Den ganzen Tag lang ist der Eintritt für alle ermäßigt! An diesem Tag werden die Gewinne für Artenschutzprogramme zur Erhaltung der Arten gespendet.

Italiano :

Per tutto il giorno, l’ingresso è ridotto per tutti! In questa giornata, i profitti vengono devoluti a programmi di conservazione per la salvaguardia delle specie.

Espanol :

Durante todo el día, ¡la entrada es reducida para todos! Ese día, los beneficios se donan a programas de conservación de especies.

