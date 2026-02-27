Journée découverte Le Hangar 2.0 Bressuire

Journée découverte Le Hangar 2.0 Bressuire samedi 18 avril 2026.

Le Hangar 2.0 1 Bis Rue Jacqueline Auriol Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

2026-04-18

Venez tester ou découvrir les disciplines du Judo Club du Bocage Bressuirais.
Taiso, jiu-jitsu, self-défense, judo et jiu-jitsu brésilien seront au programme de cette après-midi sportive.
Goûter offert à tous les jeunes qui testeront le judo.
Les débutants sont les bienvenus.
Ambiance conviviale et sportive, suivi d’une soirée dansante.   .

Le Hangar 2.0 1 Bis Rue Jacqueline Auriol Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 10 30 51 

