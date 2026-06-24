Informations pratiques

Barésia-sur-l’Ain

Journée Découverte de Barésia

Cimetière et Mairie Barésia-sur-l’Ain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Journée découverte de Barésia, sa chapelle, son patrimoine. Temps d’échange avec Jean-Michel Bonjean sur la chapelle et les fresques médiévales. A 17h au cimetière.

Puis exposé sur le patrimoine local de Barésia, activités de l’association, pot de l’amitié à la Mairie.

Programme détaillé visible via le QR code situé sur l’affiche. .

Cimetière et Mairie Barésia-sur-l’Ain 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 40 82 79 chapelle.contact39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Découverte de Barésia

L’événement Journée Découverte de Barésia Barésia-sur-l’Ain a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE