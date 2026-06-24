Journée Découverte de Barésia Barésia-sur-l’Ain
samedi 4 juillet 2026 · Barésia-sur-l'Ain
Informations pratiques
Barésia-sur-l’Ain
Journée Découverte de Barésia
Cimetière et Mairie Barésia-sur-l’Ain Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Journée découverte de Barésia, sa chapelle, son patrimoine. Temps d’échange avec Jean-Michel Bonjean sur la chapelle et les fresques médiévales. A 17h au cimetière.
Puis exposé sur le patrimoine local de Barésia, activités de l’association, pot de l’amitié à la Mairie.
Programme détaillé visible via le QR code situé sur l’affiche. .
Cimetière et Mairie Barésia-sur-l’Ain 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 40 82 79 chapelle.contact39@gmail.com
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English : Journée Découverte de Barésia
L’événement Journée Découverte de Barésia Barésia-sur-l’Ain a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE