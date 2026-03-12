Journée découverte de fermes du Haut-Jura Espace Mosaïque Saint-Claude
Journée découverte de fermes du Haut-Jura Espace Mosaïque Saint-Claude mercredi 8 avril 2026.
Journée découverte de fermes du Haut-Jura
Espace Mosaïque 15 rue de Franche Comté Saint-Claude Jura
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Embarquons pour une journée de visite de fermes du Haut-Jura !
Mercredi 8 avril à 10h.
Départ de l’Espace Mosaïque à Saint-Claude.
Le matin, nous rendrons visite aux ânes du P’tit Coin de Ca’Ré pour découvrir le monde des cosmétiques au lait d’ânesse. L’après-midi, nous serons accueillis par l’élevage de chèvres laitières Barbiche & Pampille. Entre les deux, nous profiterons du cadre agréable du lac d’Antre pour une pause pique-nique au grand air !
Possibilité sur place d’acheter les produits des fermes visitées Savons, crèmes visage et laits corporels au lait d’ânesse, fromage de chèvre… Prévoir le paiement en liquide
TARIF 1€ par personne RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Espace Mosaïque par téléphone au 03.84.45.22.97 ou par mail à accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr .
Espace Mosaïque 15 rue de Franche Comté Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
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L’événement Journée découverte de fermes du Haut-Jura Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)