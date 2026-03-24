Journée découverte de la Vallée de Courtineau

Notre-Dame-de-Lorette 67 Vallée de Courtineau Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association de la Vallée de Courtineau organise une visite découverte de la Vallée.

Ce parcours pédestre de 14 km, commenté, expliqué, abordera des thèmes tels que le petit patrimoine bâti, la flore et la faune aquatiques et l’agroforesterie de la Vallée.

L’association de la Vallée de Courtineau organise une visite découverte de la Vallée.

Ce parcours pédestre de 14 km, commenté, expliqué, abordera des thèmes tels que le petit patrimoine bâti, la flore et la faune aquatiques et l’agroforesterie de la Vallée.

Le café sera offert avant le départ à 9h. Pause repas à 11H30 (apportez votre pique-nique apéritif offert).

Arrivée prévue à 17h30.

Attention, les places étant limitées, la réservation est indispensable. 10 .

Notre-Dame-de-Lorette 67 Vallée de Courtineau Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 75 38 35 asso.courtineau@gmail.com

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English :

The Courtineau Valley Association is organizing a discovery tour of the Valley.

This 14 km walking tour, with commentary and explanations, will cover topics such as the Valley?s small built heritage, aquatic flora and fauna, and agroforestry.

L’événement Journée découverte de la Vallée de Courtineau Saint-Épain a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme