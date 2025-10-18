JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA VOILE À SÈTE Sète

Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Navigation sur les différents voiliers de l’association.30 euros la journéeDébutants acceptés ! +16 ans uniquement pour des raisons d’assurancePetite restauration sur place .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 46 07 18 contact@snsete.fr

English :

Sailing on the association’s various sailboats.

German :

Segeln auf den verschiedenen Segelbooten des Vereins.

Italiano :

Vela sulle diverse barche a vela dell’associazione.

Espanol :

Navegación en los distintos veleros de la asociación.

