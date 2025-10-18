JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA VOILE À SÈTE Sète
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA VOILE À SÈTE Sète samedi 18 octobre 2025.
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA VOILE À SÈTE
Sète Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Navigation sur les différents voiliers de l’association.
Navigation sur les différents voiliers de l’association.30 euros la journéeDébutants acceptés ! +16 ans uniquement pour des raisons d’assurancePetite restauration sur place .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 46 07 18 contact@snsete.fr
English :
Sailing on the association’s various sailboats.
German :
Segeln auf den verschiedenen Segelbooten des Vereins.
Italiano :
Vela sulle diverse barche a vela dell’associazione.
Espanol :
Navegación en los distintos veleros de la asociación.
L’événement JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA VOILE À SÈTE Sète a été mis à jour le 2025-10-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE