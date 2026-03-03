JOURNEE DECOUVERTE DE LA VOILE A SETE Sète

JOURNEE DECOUVERTE DE LA VOILE A SETE

BASE NAUTIQUE MOLE SAINT LOUIS Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : 2026-03-22

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Venez la découvrir la navigation sur les différents voiliers de la Société Nautique de Sète de 9h30 à 17h. (Bénéteau 25, First 32 et Dufour 405)
Débutants acceptés, sortie matin ou après midi.
30 € pour la sortie matin ou après midi.
Petite restauration possible sur place.

Venez la découvrir la navigation sur les différents voiliers de la Société Nautique de Sète de 9h30 à 17h. (Bénéteau 25, First 32 et Dufour 405)Débutants acceptés30 € pour la sortie matin ou après midi.Réservation via le Qrcode sur l’affichePetite restauration possible sur place .

BASE NAUTIQUE MOLE SAINT LOUIS Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 48 46 23 52 contact@snsete.fr

English :

Come and discover sailing on the Société Nautique de Sète’s various sailboats from 9.30am to 5pm. (Bénéteau 25, First 32 and Dufour 405)Beginners welcome, morning or afternoon outings.

