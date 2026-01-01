Journée découverte de l’agriculture de moyenne montagne Chez la Maison de l’Aventure La Chapelle-en-Vercors
Chez la Maison de l’Aventure 105 Rue des Perce Neige La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2026-01-24 09:15:00
fin : 2026-01-24 17:30:00
2026-01-24 2026-02-07
Une journée conviviale pour découvrir et comprendre l’agriculture de moyenne montagne., organisée par le CFP MFR en Coeur de Parc du Vercors.
Chez la Maison de l’Aventure 105 Rue des Perce Neige La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 18 13 31 lucie.gresse@mfr.asso.fr
English :
A convivial day to discover and understand mid-mountain agriculture, organized by the CFP MFR in the heart of the Vercors Park.
