Journée découverte de l’Association La Roue Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils Chabeuil

Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 rue Mazet Chabeuil Drôme

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

L’association La Roue vous fait découvrir une partie de ses activités pour les enfants (musique) et les adultes (yoga, vannerie, ateliers sur la fermentation) pour des séances découverte offertes de 9h à 17h.

Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr

English :

The association La Roue invites you to discover some of its activities for children (music) and adults (yoga, basketry, fermentation workshops) for free discovery sessions from 9am to 5pm.

German :

Der Verein La Roue zeigt Ihnen einen Teil seiner Aktivitäten für Kinder (Musik) und Erwachsene (Yoga, Korbflechten, Workshops zum Thema Gärung) in kostenlosen Schnupperstunden von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Italiano :

L’associazione La Roue vi invita a scoprire alcune delle sue attività per bambini (musica) e adulti (yoga, cesteria, laboratori sulla fermentazione) per sessioni di scoperta gratuite dalle 9.00 alle 17.00.

Espanol :

La asociación La Roue le invita a descubrir algunas de sus actividades para niños (música) y adultos (yoga, cestería, talleres sobre fermentación) en sesiones de descubrimiento gratuitas de 9.00 a 17.00 horas.

