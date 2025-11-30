JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ERDRE À LA VOILE Sucé-sur-Erdre

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ERDRE À LA VOILE

Le Port Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

De Sucé-sur-Erdre vers Nantes, au rythme du vent et de l’équipage

Découverte de l’Erdre vers Nantes

Rendez-vous au port de Sucé-sur-Erdre pour un embarquement immédiat sur le ponton principal.

A la barre et aux manœuvres ou en mode farniente, venez prendre un bol d’air pur et découvrir l’une des plus belles rivières de France avec un chef de bord expérimenté et diplômé.

Emportez votre pique-nique avec un petit surplus alimentaire pour votre chef de bord, ainsi que le veut la coutume.

Réservation obligatoire en vous inscrivant directement sur le site https://www.lespassagersdebullops.com/ .

Le Port Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 64 54 36 lespassagersdebullops@gmail.com

English :

From Sucé-sur-Erdre to Nantes, to the rhythm of the wind and the crew

German :

Von Sucé-sur-Erdre nach Nantes, im Rhythmus des Windes und der Crew

Italiano :

Da Sucé-sur-Erdre a Nantes, al ritmo del vento e dell’equipaggio

Espanol :

De Sucé-sur-Erdre a Nantes, al ritmo del viento y la tripulación

