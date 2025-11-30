JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ERDRE À LA VOILE Sucé-sur-Erdre
Le Port Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-11-30 10:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-30
De Sucé-sur-Erdre vers Nantes, au rythme du vent et de l’équipage
Découverte de l’Erdre vers Nantes
Rendez-vous au port de Sucé-sur-Erdre pour un embarquement immédiat sur le ponton principal.
A la barre et aux manœuvres ou en mode farniente, venez prendre un bol d’air pur et découvrir l’une des plus belles rivières de France avec un chef de bord expérimenté et diplômé.
Emportez votre pique-nique avec un petit surplus alimentaire pour votre chef de bord, ainsi que le veut la coutume.
Réservation obligatoire en vous inscrivant directement sur le site https://www.lespassagersdebullops.com/ .
Le Port Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 64 54 36 lespassagersdebullops@gmail.com
English :
From Sucé-sur-Erdre to Nantes, to the rhythm of the wind and the crew
German :
Von Sucé-sur-Erdre nach Nantes, im Rhythmus des Windes und der Crew
Italiano :
Da Sucé-sur-Erdre a Nantes, al ritmo del vento e dell’equipaggio
Espanol :
De Sucé-sur-Erdre a Nantes, al ritmo del viento y la tripulación
L’événement JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ERDRE À LA VOILE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-21 par Pays Erdre Canal Forêt