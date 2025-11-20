JOURNEE DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE UIMM et visite de l’entreprise DYNAPLAST St Florentin Saint-Florentin – Agence AUXERRE CLAIRIONS Saint-Florentin

JOURNEE DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE UIMM et visite de l’entreprise DYNAPLAST St Florentin Saint-Florentin – Agence AUXERRE CLAIRIONS Saint-Florentin jeudi 20 novembre 2025.

JOURNEE DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE UIMM et visite de l’entreprise DYNAPLAST St Florentin Jeudi 20 novembre, 09h00 Saint-Florentin – Agence AUXERRE CLAIRIONS Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Participez à la semaine de l’industrie pour explorer les métiers fascinants du secteur avec l’UIMM et le Pôle FORMATION 58/89 lors d’ateliers : – Présentation des secteurs, métiers et formations industrielles – Jeu interactif autour des métiers L’après-midi, vivez une expérience exclusive en visitant les locaux de production de l’entreprise DYNAPLAST. Une opportunité réservée aux pour découvrir des carrières passionnantes et innovantes ! Visite réservée au public féminin

L’entreprise DYNAPLAST

Saint-Florentin – Agence AUXERRE CLAIRIONS 89600 Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Avrolles Yonne Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520459 »}]

Participez à la semaine de l’industrie pour explorer les métiers fascinants du secteur avec l’UIMM et le Pôle FORMATION 58/89 lors d’ateliers : – Présentation des secteurs, métiers et formations indus La semaine de l’industrie Découverte formation