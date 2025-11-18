JOURNEE DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE UIMM et visite ENTREPRISE MOUVEX Agence AUXERRE CLAIRIONS Auxerre

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Participez à la semaine de l’industrie pour explorer les métiers fascinants du secteur avec l’UIMM et le Pôle FORMATION 58/89 lors d’ateliers : – Présentation des secteurs, métiers et formations industrielles – Jeu interactif autour des métiers L’après-midi, vivez une expérience exclusive en visitant les locaux de production de l’entreprise MOUVEX à Monéteau. Une opportunité réservée aux pour découvrir des carrières passionnantes et innovantes ! Réservé aux personnes en situation d’handicap

Agence AUXERRE CLAIRIONS 89000 Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne – Franche-Comté

