Salle des fêtes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Début : 2025-09-27 08:15:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Les Chemins en Quercy organisent une journée de découverte autour du site de Saint-Aureil. Au programme, randonnée, conférence et visite. .

Salle des fêtes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 10 03 41 08

English :

Les Chemins en Quercy organize a day of discovery around the Saint-Aureil site

German :

Les Chemins en Quercy organisieren einen Entdeckungstag rund um die Stätte von Saint-Aureil

Italiano :

Les Chemins en Quercy organizzano una giornata alla scoperta del sito di Saint-Aureil

Espanol :

Les Chemins en Quercy organizan una jornada de descubrimiento en torno al yacimiento de Saint-Aureil

L’événement Journée découverte de Saint-Aureil Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Cahors Vallée du Lot