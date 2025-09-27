Journée découverte de Saint-Aureil Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Journée découverte de Saint-Aureil Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 27 septembre 2025.
Journée découverte de Saint-Aureil
Salle des fêtes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 08:15:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Les Chemins en Quercy organisent une journée de découverte autour du site de Saint-Aureil
Les Chemins en Quercy organisent une journée de découverte autour du site de Saint-Aureil. Au programme, randonnée, conférence et visite. .
Salle des fêtes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 10 03 41 08
English :
Les Chemins en Quercy organize a day of discovery around the Saint-Aureil site
German :
Les Chemins en Quercy organisieren einen Entdeckungstag rund um die Stätte von Saint-Aureil
Italiano :
Les Chemins en Quercy organizzano una giornata alla scoperta del sito di Saint-Aureil
Espanol :
Les Chemins en Quercy organizan una jornada de descubrimiento en torno al yacimiento de Saint-Aureil
L’événement Journée découverte de Saint-Aureil Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Cahors Vallée du Lot