Journée découverte des algues Place de la Chapelle Carnac
Place de la Chapelle Maison Saget Carnac Morbihan
Début : 2025-10-09 10:00:00
fin : 2025-10-09 18:00:00
2025-10-09
Avec Primelle, herbaliste, productrice de médicinales, et consommatrice d’algues depuis toujours !
Au programme
10h00-12h30 sortie, observation, cueillette (si possible) des algues dans leur milieu naturel à Portivy ;
12h30-13h30 repas partagé à Carnac (Maison Saget) ou pique-nique sur la plage selon la météo ;
13h30-14h30 repas partagé ;
14h30-17h30 cuisine aux algues, préparation d’une teinture-mère de fucus, cours sur les propriétés et usages des algues, leur histoire et leurs promesses d’avenir …
Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo, votre pique-nique, un contenant pour récolter des algues si besoin, et un petit bocal (100 à 150ml environ) pour rapporter votre tartare d’algues.
Tout le reste du matériel est fourni, vous repartirez avec vos préparations, les cours et recettes imprimés et de nouvelles connaissances !
Tarif 80€/pers, à partir de 14 ans.
Inscription par mail + envoyer un chèque ou un virement de 80€ pour valider votre inscription. .
Place de la Chapelle Maison Saget Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 99 78 53 83
