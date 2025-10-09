Journée découverte des algues Place de la Chapelle Carnac

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-09 18:00:00

2025-10-09

Avec Primelle, herbaliste, productrice de médicinales, et consommatrice d’algues depuis toujours !

Au programme

10h00-12h30 sortie, observation, cueillette (si possible) des algues dans leur milieu naturel à Portivy ;

12h30-13h30 repas partagé à Carnac (Maison Saget) ou pique-nique sur la plage selon la météo ;

13h30-14h30 repas partagé ;

14h30-17h30 cuisine aux algues, préparation d’une teinture-mère de fucus, cours sur les propriétés et usages des algues, leur histoire et leurs promesses d’avenir …

Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo, votre pique-nique, un contenant pour récolter des algues si besoin, et un petit bocal (100 à 150ml environ) pour rapporter votre tartare d’algues.

Tout le reste du matériel est fourni, vous repartirez avec vos préparations, les cours et recettes imprimés et de nouvelles connaissances !

Tarif 80€/pers, à partir de 14 ans.

Inscription par mail + envoyer un chèque ou un virement de 80€ pour valider votre inscription. .

Place de la Chapelle Maison Saget Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 99 78 53 83

