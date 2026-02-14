Journée découverte des lichens, Parking de l’église, Boissei-la-Lande, Boissei-la-Lande

Journée découverte des lichens Dimanche 15 février, 10h00 Parking de l’église, Boissei-la-Lande Orne

Gratuit, accessible à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Parking de l’église, Boissei-la-Lande Eglise, Boissei-la-lande Boissei-la-Lande 61570 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0617513957 »}]

Sortie sur le terrain durant la matinée, suivi d’un pique-nique sorti du panier. L’après-midi est consacré à la détermination avec du matériel moderne en salle au lycée agricole de Sées.