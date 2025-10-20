Journée découverte des métiers de l’ingénieur IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine

Journée découverte des métiers de l’ingénieur à Paris

Pendant une journée, les lycéens se mettront aux commandes d’un simulateur d’Airbus A320, ils découvriront les mécanismes du vol à travers des maquettes animées et la propulsion des engins spatiaux ou encore la robotique. Ce sera également l’occasion pour eux de se renseigner sur les métiers d’ingénieurs, de partager avec des étudiants passionnés et de découvrir la dimension internationale que l’IPSA donne à sa formation.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T16:30:00.000+02:00

IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne