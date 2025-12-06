Journée Découverte des Métiers de l’Ingénieur IPSA Toulou Toulouse Samedi 6 décembre, 10h00 sur inscription

Journée Découverte des Métiers de l’Ingénieur à Toulouse

L’IPSA vous propose de participer à une Journée Découverte des Métiers de l’Ingénieur (JDMI) dans ses locaux de Toulouse.

Les lycéens à la découverte des métiers de l’ingénieur – Samedi 6 décembre 2025

Pendant une journée, les lycéens découvriront la mécanique aéronautique, la propulsion des engins spatiaux, la modélisation 3D ou encore les mécanismes du vol. Ce sera également l’occasion pour eux de se renseigner sur les métiers d’ingénieurs, de partager avec des étudiants passionnés et de découvrir la dimension internationale que l’IPSA donne à sa formation.

Au programme

10h – Accueil et petit-déjeuner convivial : café, viennoiseries et présentation de la journée pour bien démarrer.

10h30 – Ateliers interactifs en petits groupes : découvrez 4 ateliers animés par nos associations étudiantes : - Mécanique aéronautique : mettez les mains dans le moteur avec IPSA Rétro - Propulsion spatiale : découvrez les lois de la propulsion avec IPSA Rocket - Construisez votre avion avec IPS’Aéro – Conception : apprenez la modélisation en 3D avec IPSA Visionary

12h30 – Déjeuner partagé : un moment d’échange avec des étudiants et membres des associations.

14h – Suite des ateliers et échanges

16h30 – Fin de la journée

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T16:30:00.000+01:00

IPSA Toulou 81, avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 31300 Haute-Garonne