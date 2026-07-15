Journée découverte Moulin de Compayrot Doazon

Informations pratiques

Doazon

Journée découverte

Moulin de Compayrot 27 impasse Lauga Doazon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

6h30 Départ du premier car à Noguéres, qui passera à Mourenx ,Lagor et Biron.

6h30 Départ du second car d’Ozenx, puis desservira la salle des fêtes de Loubieng et Biron.

Cette journée vous fera découvrir la fabrique artisanale de différentes farines à la meule de pierre du moulin de Compayrot. Les visiteurs y trouveront également des huiles pressées à la ferme, ainsi que des productions de lentilles vertes et de haricots secs. Cuisson de pain sur place. Ensuite vous pourrez visiter la fabrique de bières agricoles à l’Esbariade, où il sera possible d’acheter toutes sortes de bières.

Un repas sera proposé à la ferme du moulin Compayrot.

Sur inscription avant le 28 juillet. .

Moulin de Compayrot 27 impasse Lauga Doazon 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 77 80

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English : Journée découverte

L’événement Journée découverte Doazon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Béarn