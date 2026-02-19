Journée découverte du Béhourd Grignols
Journée découverte du Béhourd Grignols dimanche 8 mars 2026.
le bourg Grignols Dordogne
Profitez d’une journée d’entraînement ouverte au public pour venir tester le Béhourd ! Vous pourrez ainsi faire l’expérience de revêtir une armure et vous glisser dans la peau d’un chevalier combattant.
8h45 accueil des participants,
9h15 crossfit,
10h30 cours de boxe pieds-poings,
13h entraînement béhourd léger,
14h45 entraînement béhourd en armure des combattants déjà aguerris.
Tenue de sport obligatoire pour participer. Stand d’initiation toute la journée.
Les visiteurs sont aussi les bienvenus !
Buvette et snack sur place.
le bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 18 78 19 legeay.jimmy@gmail.com
English :
Take advantage of a training day open to the public to try out the Béhourd!
8h45-17h, Salle polyvalente.
Registration required.
Sanctis Draconis Petrocoria 06 82 18 78 19 legeay.jimmy@gmail.com
