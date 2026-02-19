Journée découverte du Béhourd Grignols

Journée découverte du Béhourd

Profitez d’une journée d’entraînement ouverte au public pour venir tester le Béhourd !

8h45-17h, Salle polyvalente.

Sur inscription.

Profitez d’une journée d’entraînement ouverte au public pour venir tester le Béhourd ! Vous pourrez ainsi faire l’expérience de revêtir une armure et vous glisser dans la peau d’un chevalier combattant.

8h45 accueil des participants,

9h15 crossfit,

10h30 cours de boxe pieds-poings,

13h entraînement béhourd léger,

14h45 entraînement béhourd en armure des combattants déjà aguerris.

Tenue de sport obligatoire pour participer. Stand d’initiation toute la journée.

Les visiteurs sont aussi les bienvenus !

Buvette et snack sur place.

le bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 18 78 19 legeay.jimmy@gmail.com

English :

Take advantage of a training day open to the public to try out the Béhourd!

8h45-17h, Salle polyvalente.

Registration required.

Sanctis Draconis Petrocoria 06 82 18 78 19 legeay.jimmy@gmail.com

