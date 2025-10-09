Journée découverte du club Plaisance Club seniors Plaisance Paris

Journée découverte du club Plaisance Club seniors Plaisance Paris jeudi 9 octobre 2025.

Le club Plaisance ouvre ses portes et invite le public à une journée spéciale de découverte.

L’objectif : permettre à chacun de s’initier aux différentes pratiques proposées dans une ambiance chaleureuse et participative.

Au programme :

Des démonstrations en direct , pour découvrir la diversité des activités du club.

Des ateliers interactifs , où petits et grands pourront s'essayer à de nouvelles pratiques.

Un moment de rencontre et d'échanges, pour mieux connaître la vie du club et ses adhérents.

Une belle occasion de partager curiosité, convivialité et plaisir de découvrir ensemble.

Une journée conviviale pour explorer la richesse des activités du club Plaisance, à travers des démonstrations et des ateliers ouverts à tous.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 10h30 à 17h00

gratuit

Renseignement auprès du club Plaisance tél. 01 45 43 73 01

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Plaisance 10, rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris