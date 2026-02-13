Journée découverte du pastoralisme à l’alpage école, Alpage école de Sulens, Serraval

Journée découverte du pastoralisme à l’alpage école Samedi 6 juin, 14h00 Alpage école de Sulens Haute-Savoie

Les JNAgri sont l’occasion de venir comprendre et être sensibilisé au pastoralisme.

Vous aurez donc l’occasion, le samedi 6 juin après-midi, à l’alpage école de Sulens, de venir vous instruire sur le pastoralisme autour de jeux et d’animations ludiques pour les petits et les grands !

Évidemment, vous visiterez les lieux, vous vous initierez à la transformation fromagère, puis bien sûr, vous dégusterez !

Alpage école de Sulens La Grande Montagne 74230 Serraval Serraval 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 02 00 26

Découverte du pastoralisme de la Haute-Savoie à l’alpage école Pastoralisme Montagne