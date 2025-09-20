Journée Découverte du Rucher Créatif et Cantine à prix libre Troyes

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Que vous soyez en recherche d’un emploi/formation, étudiant(e), professionnel(le), association, particulier ou simplement curieuse et curieux, nous vous invitons à notre journée découverte de notre tiers-lieu associatif et venez découvrir nos espaces ouverts à toutes et tous.



>> À midi, profitez de la Cantine à prix libre avec KantinetiK un délicieux menu préparé avec des produits frais et locaux par les bénévoles de l’association Aurore.



Découverte, rencontres, convivialité et ateliers tout est réuni pour passer une belle journée au Rucher ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

