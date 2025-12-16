Journée Découverte du Rucher Créatif et Cantine à prix libre Troyes

Journée Découverte du Rucher Créatif et Cantine à prix libre

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17 15:00:00

2026-01-17

Que vous soyez en recherche d’un emploi/formation, étudiant(e), professionnel(le), association, particulier ou simplement curieuse et curieux, nous vous invitons à notre journée découverte de notre tiers-lieu associatif et venez découvrir nos espaces ouverts à toutes et tous.



> À midi, profitez de la Cantine à prix libre avec KantinetiK un délicieux menu préparé avec des produits frais et locaux par les bénévoles de l’association Aurore.



> Découverte, rencontres, convivialité et ateliers tout est réuni pour passer une belle journée au Rucher ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

