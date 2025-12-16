Journée Découverte du Rucher Créatif et Cantine à prix libre Troyes
Journée Découverte du Rucher Créatif et Cantine à prix libre Troyes samedi 17 janvier 2026.
Journée Découverte du Rucher Créatif et Cantine à prix libre
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-17 15:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Que vous soyez en recherche d’un emploi/formation, étudiant(e), professionnel(le), association, particulier ou simplement curieuse et curieux, nous vous invitons à notre journée découverte de notre tiers-lieu associatif et venez découvrir nos espaces ouverts à toutes et tous.
> À midi, profitez de la Cantine à prix libre avec KantinetiK un délicieux menu préparé avec des produits frais et locaux par les bénévoles de l’association Aurore.
> Découverte, rencontres, convivialité et ateliers tout est réuni pour passer une belle journée au Rucher ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
