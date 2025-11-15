Journée Découverte du Rucher Créatif Troyes
Journée Découverte du Rucher Créatif Troyes samedi 15 novembre 2025.
Journée Découverte du Rucher Créatif
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 13:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Que vous soyez en recherche d’un emploi/formation, étudiant(e), professionnel(le), association, particulier ou simplement curieuse et curieux, nous vous invitons à notre journée découverte de notre tiers-lieu associatif et venez découvrir nos espaces ouverts à toutes et tous.
Découverte, rencontres, convivialité et ateliers tout est réuni pour passer une belle journée au Rucher ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Découverte du Rucher Créatif Troyes a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne