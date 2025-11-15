Journée Découverte du Rucher Créatif Troyes

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Que vous soyez en recherche d’un emploi/formation, étudiant(e), professionnel(le), association, particulier ou simplement curieuse et curieux, nous vous invitons à notre journée découverte de notre tiers-lieu associatif et venez découvrir nos espaces ouverts à toutes et tous.

Découverte, rencontres, convivialité et ateliers tout est réuni pour passer une belle journée au Rucher !   .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69  contact@le-rucher-creatif.org

