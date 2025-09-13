Journée découverte du rugby Stade Matet Royan

Journée découverte du rugby Stade Matet Royan samedi 13 septembre 2025.

Journée découverte du rugby

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

2025-09-13

Toutes catégories de 3 ans à 18 ans.

Rejoins-nous en tenue de sport !

Stade Matet 9 av du Gouverneur Pierre Delsalle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 01 25 12

English :

All categories from 3 to 18 years old.

Join us in sportswear!

German :

Alle Kategorien von 3 Jahren bis 18 Jahren.

Komm in Sportkleidung zu uns!

Italiano :

Tutte le categorie dai 3 ai 18 anni.

Venite a trovarci in abbigliamento sportivo!

Espanol :

Todas las categorías de 3 a 18 años.

¡Ven y únete a nosotros en ropa deportiva!

L’événement Journée découverte du rugby Royan a été mis à jour le 2025-08-11 par Mairie de Royan