Journée découverte du rugby Stade Matet Royan
Journée découverte du rugby Stade Matet Royan samedi 13 septembre 2025.
Journée découverte du rugby
Stade Matet 9 av du Gouverneur Pierre Delsalle Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 16:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Toutes catégories de 3 ans à 18 ans.
Rejoins-nous en tenue de sport !
.
Stade Matet 9 av du Gouverneur Pierre Delsalle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 01 25 12
English :
All categories from 3 to 18 years old.
Join us in sportswear!
German :
Alle Kategorien von 3 Jahren bis 18 Jahren.
Komm in Sportkleidung zu uns!
Italiano :
Tutte le categorie dai 3 ai 18 anni.
Venite a trovarci in abbigliamento sportivo!
Espanol :
Todas las categorías de 3 a 18 años.
¡Ven y únete a nosotros en ropa deportiva!
L’événement Journée découverte du rugby Royan a été mis à jour le 2025-08-11 par Mairie de Royan