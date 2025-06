Journée Découverte du théâtre, avec Martin Poirot de la Compagnie Felicita Square Dullin Rennes 5 juillet 2025

Réservation par mail : compagniefelicita@gmail.com

Journée Découverte du théâtre, au Square Dullin, avec Martin Poirot de la Compagnie Felicita

Cette journée s’adresse aux adolescents et jeunes adultes qui souhaiteraient découvrir la pratique théâtrale et le plaisir de jouer, à travers des exercices ludiques, en extérieur.

Conditions : 16-25ans

Gratuit sur réservation

De 10h à 17h le 5 juillet

Début : 2025-07-05T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T17:00:00.000+02:00

Square Dullin Square Charles Dullin, Sq. Charles Dullin, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine