Journée découverte du théâtre pour adultes Saint-Paul-en-Born

Journée découverte du théâtre pour adultes

Salle la Forge SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born Landes

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Découvrez le plaisir du jeu et de la scène.

Une journée pour oser, s’amuser et réveiller l’acteur qui sommeille en vous. .

Salle la Forge SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 006769588 marieceline31@hotmail.com

