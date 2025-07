JOURNEE DECOUVERTE DU TISSAGE ARTISANAL Sorèze

JOURNEE DECOUVERTE DU TISSAGE ARTISANAL Sorèze dimanche 6 juillet 2025.

JOURNEE DECOUVERTE DU TISSAGE ARTISANAL

LAPOUTICARIO LA GARRIGOLE Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Venez participer à cette journée découverte !

Journée découverte du Tissage Artisanal le dimanche 6 juillet 2025 de 10h à 17h à Lapouticario la Garrigole à Sorèze / Présentation des ateliers créatifs / Venez découvrir le filage au rouet, le tissage avec 8 cadres par Beate Jung, la laine naturelle locale (81), le tissage sur méiers à tisser, Peg loom et cadre bois / Entrée libre avec participation libre. .

LAPOUTICARIO LA GARRIGOLE Sorèze 81540 Tarn Occitanie toupielaine@gmail.com

English :

Come and take part in this discovery day!

German :

Nehmen Sie an diesem Schnuppertag teil!

Italiano :

Venite a partecipare a questa giornata di scoperta!

Espanol :

Participe en esta jornada de descubrimiento

L’événement JOURNEE DECOUVERTE DU TISSAGE ARTISANAL Sorèze a été mis à jour le 2025-05-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE