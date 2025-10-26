Journée découverte du vélo Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier

Journée découverte du vélo Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier dimanche 26 octobre 2025.

Journée découverte du vélo

Centre Omnisports Barnums sur le parking avec affiche J’aime le vélo FFCT Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2025-10-26 09:30:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Le comité régional Auvergne Rhône-Alpes de cyclotourisme propose une découverte de la pratique du vélo route et/ou VTT dimanche 26 octobre autour du lac d’Allier.

Centre Omnisports Barnums sur le parking avec affiche J’aime le vélo FFCT Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 11 83 39 evelyne.pothier03@gmail.com

English :

The Auvergne Rhône-Alpes regional cycle touring committee is offering an introduction to road and/or mountain biking around Lake Allier on Sunday October 26.

German :

Das Regionalkomitee Auvergne Rhône-Alpes für Radtourismus bietet am Sonntag, den 26. Oktober, rund um den Lac d’Allier eine Entdeckungsreise mit dem Straßenrad und/oder Mountainbike an.

Italiano :

Il comitato regionale di cicloturismo dell’Auvergne Rhône-Alpes offre l’opportunità di scoprire la bicicletta da strada e/o da montagna intorno al lago d’Allier domenica 26 ottobre.

Espanol :

El Comité Regional de Cicloturismo de Auvernia Ródano-Alpes propone descubrir el ciclismo de carretera y/o de montaña en torno al lago de Allier el domingo 26 de octubre.

