Journée découverte enfant au Golf des Templiers Ivry-le-Temple

Journée découverte enfant au Golf des Templiers
7 RUE DE LA COMMANDERIE Ivry-le-Temple Oise
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
LE GOLF DES TEMPLIERS ORGANISE SA JOURNEE DE DECOUVERTE DU GOLF, LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE de 14 à 17h.
OUVERTE A TOUS LES ENFANTS UNIQUEMENT SUR RESERVATION
A L’ACCUEIL DU GOLF AU 03 44 08 75 72.
RDV AU GOLF DES TEMPLIERS, 7, RUE DE LA COMMANDERIE IVRY LE TEMPLE 60173 0 .
7 RUE DE LA COMMANDERIE Ivry-le-Temple 60173 Oise Hauts-de-France +33 6 27 44 66 99
