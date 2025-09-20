Journée découverte enfant au Golf des Templiers Ivry-le-Temple

7 RUE DE LA COMMANDERIE Ivry-le-Temple Oise

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

LE GOLF DES TEMPLIERS ORGANISE SA JOURNEE DE DECOUVERTE DU GOLF, LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE de 14 à 17h.

OUVERTE A TOUS LES ENFANTS UNIQUEMENT SUR RESERVATION

A L’ACCUEIL DU GOLF AU 03 44 08 75 72.

RDV AU GOLF DES TEMPLIERS, 7, RUE DE LA COMMANDERIE IVRY LE TEMPLE 60173 0 .

7 RUE DE LA COMMANDERIE Ivry-le-Temple 60173 Oise Hauts-de-France

