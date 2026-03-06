Journée découverte enfants Lâché de truites Pesmes

Journée découverte enfants Lâché de truites

Tarif enfant

La Captivante propose une journée découverte de pêches pour les enfants.

Appâts et matériel fournis, lâché de 80kg de truites.

Buvette et restauration sur place. .

Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 85 44 29 aappma.lacaptivante@gmail.com

