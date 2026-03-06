Journée découverte enfants Lâché de truites Pesmes

Journée découverte enfants Lâché de truites Pesmes samedi 25 avril 2026.

Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

2026-04-25

La Captivante propose une journée découverte de pêches pour les enfants.
Appâts et matériel fournis, lâché de 80kg de truites.
Buvette et restauration sur place.   .

Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 85 44 29  aappma.lacaptivante@gmail.com

