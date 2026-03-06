Journée découverte enfants Lâché de truites Pesmes
Journée découverte enfants Lâché de truites Pesmes samedi 25 avril 2026.
Journée découverte enfants Lâché de truites
Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La Captivante propose une journée découverte de pêches pour les enfants.
Appâts et matériel fournis, lâché de 80kg de truites.
Buvette et restauration sur place. .
Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 85 44 29 aappma.lacaptivante@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée découverte enfants Lâché de truites
L’événement Journée découverte enfants Lâché de truites Pesmes a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY