Journée découverte et atelier à la savonnerie La Salamandre Saint-Paul

Journée découverte et atelier à la savonnerie La Salamandre

Rue du Four À Tuiles Saint-Paul Oise

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 11:30:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-27 2026-07-07 2026-08-19

Les derniers mercredis du mois, d’avril à août, offrez-vous une pause douce et inspirante à la savonnerie et l’espace nature La Salamandre, lieu paisible et vivant, tenu par des hôtes généreux et chaleureux.

À votre arrivée entre 11h30 et 12h, vous serez accueillis pour une découverte des lieux animaux attachants, jardin d’aromatiques surprenant, ambiance sereine… De quoi éveiller les sens et la curiosité. Après un pique-nique libre (à apporter) profiter d’un temps de jeu et de détente en famille en toute autonomie. Kathy vous propose un atelier créatif pour prolonger l’expérience.

Mercredi 22 avril : Atelier Fabriquer son savon

Mercredi 27 mai : Atelier Initiation au feutrage de la laine

Mardi 7 juillet : Atelier Fabrication de sel de bain

Mercredi 19 août : Atelier Fabriquer son savon

Pensez à apporter votre pique-nique !

Public à partir de 2 ans

Places limitées Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme

+33 3 44 15 30 30 contact@visitbeauvais.fr

English :

Every last Wednesday of the month, from April to August, treat yourself to a gentle, inspiring break at La Salamandre soap factory and nature center, a peaceful, lively place run by warm, generous hosts.

When you arrive between 11:30 and 12 noon, you’ll be greeted by an array of engaging animals, a surprising herb garden and a serene atmosphere Enough to awaken your senses and curiosity. After a free picnic (bring your own), enjoy a time of play and relaxation with your family. Kathy offers a creative workshop to extend the experience.

Wednesday April 22: Workshop Making your own soap

Wednesday May 27: Workshop? Introduction to wool felting

Tuesday, July 7: Workshop Bath salt making

Wednesday August 19: Workshop Making your own soap

Bring your own picnic!

Public from 2 years old

Limited places Reservations required at the Tourist Office?

