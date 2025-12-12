Journée découverte et aventure

Château d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Une Journée d’aventure et de découverte à Aurec-sur-Loire

.

Château d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

English :

A day of adventure and discovery at Aurec-sur-Loire

L’événement Journée découverte et aventure Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Loire Semène