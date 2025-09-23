Journée découverte et cuisine de la nature comestible Saint-Lyphard Saint-Lyphard

Début : 2025-09-23 09:30:00

fin : 2025-09-23 19:30:00

2025-09-23 2025-10-09

Journée découverte « Nature comestible »

Le temps d’une journée, partez à la découverte de ce qu’offre la nature. Au gré des cueillettes sur le littoral, dans les marais salants et en bord de marais de Brière, vous apprendrez à reconnaître les algues, coquillages et plantes comestibles pour ensuite apprendre à cuisiner ce que nous rapporterons en cuisine. A la fin de la journée, nous partagerons ensemble dans un moment convivial le repas préparé toute la journée.

Prévoir le pique-nique du midi qui sera pris sur la plage.

Réservation auprès de Floriane au 06 18 47 03 93 ou à entreselettourbe@gmail.com. Pour plus d’informations entreselettourbe.com. .

