Journée Découverte et Pratique avec Troyes Gym Villechétif mardi 23 décembre 2025.
Womba Parc Villechétif Aube
Gratuit
Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-29 18:00:00
2025-12-23 2025-12-29
Parcours de motricité pour les petits, ateliers de gym pour les plus grands, défis et initiations encadrés par des pros, le tout dans une ambiance 100 % Womba.
Ouvert à tous débutants, curieux ou passionnés. Venez sauter, grimper et partager un moment plein d’énergie ! .
Womba Parc Villechétif 10410 Aube Grand Est +33 3 25 80 73 88 contact@womba-parc.fr
English :
