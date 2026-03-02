Journée découverte ferme du Haut-Jura Montcusel

Journée découverte ferme du Haut-Jura

Le petit coin de Ca’ré Montcusel Jura

Journée découverte de fermes du Haut-Jura le mercredi 8 avril de 10h à 17h à la ferme Le P’tit Coin Ca’Ré et Barbiche & Pampille.

Le matin, nous rendrons visite aux ânes du P’tit Coin de Ca’Ré pour découvrir le monde des cosmétiques au lait d’ânesse. Nous profiterons ensuite du cadre agréable du lac d’Antre pour une pause pique-nique au grand air !

Possibilité sur place d’acheter les produits de la ferme visitée Savons, crèmes visage et laits corporels au lait d’ânesse,… Prévoir le paiement en liquide.

Sur réservation. .

Le petit coin de Ca’ré Montcusel 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

