Chaque année, nous organisons une journée porte ouverte avec la participation d’artisans. Cette année nous avons le plaisir de faire découvrir le travail du métal et la fabrication de vitraux par des artisans locaux. Un jeu est proposé avec un panier garni de produits locaux pour le gagnant.Tout public

Ferme Musée d’Etival Clairefontaine 11 Lot. Clos de Saint-Odile

Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 9 84 31 43 81

English :

Every year, we organize an open house with the participation of local craftsmen. This year, we’re delighted to present metalworking and stained-glass window-making by local artisans. There’s also a prize draw with a basket filled with local produce for the winner.

German :

Jedes Jahr veranstalten wir einen Tag der offenen Tür, an dem auch Handwerker teilnehmen. Dieses Jahr freuen wir uns, die Metallverarbeitung und die Herstellung von Buntglasfenstern durch lokale Handwerker vorzustellen. Es wird ein Spiel angeboten, bei dem der Gewinner einen mit lokalen Produkten gefüllten Korb erhält.

Italiano :

Ogni anno organizziamo una giornata aperta con la partecipazione di artigiani. Quest’anno siamo lieti di invitare gli artigiani locali a scoprire la lavorazione dei metalli e la realizzazione di vetrate. Ci sarà anche un’estrazione a premi con un cesto pieno di prodotti locali per il vincitore.

Espanol :

Todos los años organizamos una jornada de puertas abiertas con la participación de artesanos. Este año, estamos encantados de invitar a artesanos locales para que descubran la metalistería y la vidriera. Además, se sorteará una cesta con productos locales.

