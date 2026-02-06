Journée découverte Fonds Mangas Mouzon

Journée découverte Fonds Mangas

Bibliothèque de Mouzon Mouzon Ardennes

Début : 2026-02-25

Venez à la découverte du fonds mangas de la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg géré par Paul, notre spécialiste mangas. Au programme coin lecture, conseils, jeux et culture japonaise.

Bibliothèque de Mouzon Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 29 20 biblimouzon@gmail.com

English :

Come and discover the Communauté de Communes des Portes du Luxembourg’s manga collection, managed by Paul, our manga specialist. On the program: reading corner, advice, games and Japanese culture.

