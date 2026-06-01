Plancoët

Journée découverte kayak

Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le club canoë kayak de Plancoët organise une journée découverte en kayak

Venez vivre un moment de découverte et de convivialité en pleine nature

Prévoir kway, chaussures adaptées à l’eau, rechange. Matériel et équipements fournis.

Le rdv est fixé au club . .

Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Journée découverte kayak Plancoët a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme