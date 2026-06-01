Journée découverte kayak Plancoët
Journée découverte kayak Plancoët vendredi 26 juin 2026.
Plancoët
Journée découverte kayak
Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le club canoë kayak de Plancoët organise une journée découverte en kayak
Venez vivre un moment de découverte et de convivialité en pleine nature
Prévoir kway, chaussures adaptées à l’eau, rechange. Matériel et équipements fournis.
Le rdv est fixé au club . .
Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Journée découverte kayak Plancoët a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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