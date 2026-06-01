Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée découverte kayak Plancoët

Journée découverte kayak Plancoët vendredi 26 juin 2026.

Ville : 22130 Plancoët

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Plancoët

Journée découverte kayak

Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le club canoë kayak de Plancoët organise une journée découverte en kayak
Venez vivre un moment de découverte et de convivialité en pleine nature

Prévoir kway, chaussures adaptées à l’eau, rechange. Matériel et équipements fournis.

Le rdv est fixé au club .   .

Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée découverte kayak Plancoët a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Plancoët (Côtes-d'Armor)