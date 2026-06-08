Montchevrier

Journée découverte Les brind’elles 2026

le champ des mêlés Montchevrier Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous dans une ferme pour une journée découverte. Au programme Spectacle Faut-il se terre ? Balade découverte commentée Apéritif concocté par les Brind’Elles Exposition sur la vie du sol Soirée conviviale

Elle aura lieu sur la ferme du Champ des Mêlés, chez Manon et Pablo, à Montchevrier. Une ferme de maraîchage et fleurs comestibles en agriculture biologique et maraîchage sur sols vivants où les maraîchers transforment leurs légumes en bocaux lactofermentés et vendent leur production en circuits courts. Cette année les Brind’Elles s’intéressent au sol, comme substrat pour les cultures, comme lieu refuge d’une grande biodiversité mais aussi souvent maltraité. Faut-il se terre ? est l’intitulé de leur spectacle. .

le champ des mêlés Montchevrier 36140 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us at a farm for a day of discovery. On the program: ? Faut-il se terre show ? Guided discovery walk ? Aperitif prepared by the Brind?Elles ? Exhibition on soil life ? Convivial evening

L’événement Journée découverte Les brind’elles 2026 Montchevrier a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays de George Sand