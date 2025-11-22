Journée découverte les salines d’Iparralde, une aventure méconnue Abbaye de Belloc Urt
Journée découverte les salines d'Iparralde, une aventure méconnue
Abbaye de Belloc 585 route de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Animée par Jean Marie Flament, géologue structuraliste.
Au programme
9h30 Accueil café
10h Conférence les salines d’Iparralde une aventure méconnue
12h pique-nique sorti du panier avec soupe et café offerts dans le parc ou dans une salle selon le temps
14h à fin d’après-midi Circuit des salines du Pays Charnegou (en covoiturage et limité à 25 personnes)
Renseignements et réservations pour le covoiturage demandé. .
Abbaye de Belloc 585 route de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 01 61 97 accueil.belloc@habitat-humanisme.org
