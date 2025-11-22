Journée découverte les salines d’Iparralde, une aventure méconnue Abbaye de Belloc Urt

Journée découverte les salines d’Iparralde, une aventure méconnue

Abbaye de Belloc 585 route de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Animée par Jean Marie Flament, géologue structuraliste.

Au programme

9h30 Accueil café

10h Conférence les salines d’Iparralde une aventure méconnue

12h pique-nique sorti du panier avec soupe et café offerts dans le parc ou dans une salle selon le temps

14h à fin d’après-midi Circuit des salines du Pays Charnegou (en covoiturage et limité à 25 personnes)

Renseignements et réservations pour le covoiturage demandé. .

Abbaye de Belloc 585 route de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 01 61 97 accueil.belloc@habitat-humanisme.org

