Journée découverte ludique aux Tourailles – le bourg Athis-Val de Rouvre 28 juin 2025 09:00

Orne

Journée découverte ludique aux Tourailles le bourg LES TOURAILLES Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Dans le cadre des animations du Bus des familles à Athis Val de Rouvre, les habitants des Tourailles vous invitent à découvrir leur village et son histoire de différentes manières jeu de piste, balade commentée, visite de jardins. Un de ses trésors moins connu vous sera révélé une superbe collection de bonzaïs.

Vous pourrez également vous initier à l’usage de la faux.

Non loin des petits arbres, les grands tilleuls vous accueilleront pour un pique-nique partagé. Amenez quelque chose à partager. Une journée de découvertes et d’échanges, à ne pas manquer !

le bourg LES TOURAILLES

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

English : Journée découverte ludique aux Tourailles

As part of the Family Bus program at Athis Val de Rouvre, the inhabitants of Les Tourailles invite you to discover their village and its history in a variety of ways: a treasure hunt, a guided walk, a visit to their gardens. A lesser-known treasure will be revealed: a superb collection of bonsai trees.

You can also learn how to use a scythe.

Not far from the little trees, the big lime trees will welcome you for a shared picnic. Bring something to share. A day of discovery and exchange not to be missed!

German :

Im Rahmen der Veranstaltungen des Familienbusses in Athis Val de Rouvre laden Sie die Bewohner von Les Tourailles ein, ihr Dorf und seine Geschichte auf verschiedene Weise zu entdecken: Schnitzeljagd, kommentierter Spaziergang, Besuch der Gärten. Einer seiner weniger bekannten Schätze wird Ihnen enthüllt: eine wunderschöne Sammlung von Bonsais.

Sie können sich auch in den Gebrauch der Sense einführen lassen.

Nicht weit von den kleinen Bäumen entfernt werden Sie von den großen Linden zu einem gemeinsamen Picknick empfangen. Bringen Sie etwas zum Teilen mit. Ein Tag voller Entdeckungen und Austausch, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Nell’ambito del programma Family Bus di Athis Val de Rouvre, gli abitanti di Les Tourailles vi invitano a scoprire il loro villaggio e la sua storia in vari modi: una caccia al tesoro, una passeggiata guidata e una visita ai giardini. Vi verrà svelato uno dei loro tesori meno conosciuti: una superba collezione di bonsai.

Potrete anche imparare a usare la falce.

Non lontano dai piccoli alberi, i grandi tigli vi accoglieranno per un picnic condiviso. Portate qualcosa da condividere. Una giornata di scoperta e scambio, da non perdere!

Espanol :

En el marco del programa Autobús familiar de Athis Val de Rouvre, los habitantes de Les Tourailles le invitan a descubrir su pueblo y su historia de diferentes maneras: búsqueda del tesoro, paseo guiado y visita a los jardines. Le descubrirán uno de sus tesoros menos conocidos: una magnífica colección de bonsáis.

También podrá aprender a utilizar una guadaña.

No muy lejos de los árboles pequeños, los grandes tilos le darán la bienvenida para un picnic compartido. Traiga algo para compartir. Una jornada de descubrimientos e intercambios que no se puede perder

L’événement Journée découverte ludique aux Tourailles Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-06-15 par Flers agglo