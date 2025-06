Journée découverte multi-activités Le Temple-sur-Lot 28 juin 2025 14:00

Lot-et-Garonne

Journée découverte multi-activités Le Temple-sur-Lot

La base propose une journée de découverte des arts du sol judo, lutte, grappling.

Inscription préalable.

La Base

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@la-base.com

English : Journée découverte multi-activités

The base offers a day of discovery of ground arts: judo, wrestling, grappling.

Prior registration required.

German :

Die Basis bietet einen Tag zur Entdeckung der Bodenkünste an: Judo, Ringen, Grappling.

Vorherige Anmeldung.

Italiano :

La base propone una giornata alla scoperta delle arti del suolo: judo, lotta e grappling.

È richiesta l’iscrizione preventiva.

Espanol :

La base propone una jornada para descubrir las artes del suelo: judo, lucha y grappling.

Se requiere inscripción previa.

