Wilwisheim

Journée découverte pêche

Wilwisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Journée pêche organisée par l’AAPPMA de Wilwisheim.

La traditionnelle journée pêche et sanglier à la broche est de retour à l’étang de Wilwisheim.

Réservation obligatoire pour le repas sanglier, buvette et petite restauration sur place tout au long de la journée.

Venez nombreux afin de faire vibrer vos papilles et courber vos cannes à pêche ! .

Wilwisheim 67270 Bas-Rhin Grand Est mairie@wilwisheim.fr

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English :

Fishing day organized by the Wilwisheim AAPPMA.

L’événement Journée découverte pêche Wilwisheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg