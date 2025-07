Journée découverte pour enfants Les curieux d’Armor Trestrignel Perros-Guirec

Journée découverte pour enfants Les curieux d’Armor Trestrignel Perros-Guirec mardi 5 août 2025.

Journée découverte pour enfants Les curieux d’Armor

Trestrignel 44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

L’équipe du centre PEP Le Hédraou propose des journées découverte de l’environnement et de Perros-Guirec pendant les vacances scolaires Les Curieux d’Armor A la recherche des trésors de l’estran

Apprends à reconnaître les animaux de l’estran par l’observation et le toucher et découvre leurs secrets afin de mieux les comprendre et les protéger

Dates Mardi 22 Juillet, Mardi 5 août

Matinée 10h 12h science / Après-midi 14 h 16h construction. Accueil possible dès 9h et départ jusqu’à 17h.

Tarif 10 euros la ½ journée. 22 euros la journée.

Age 7 à 12 ans

Nombre De 2 à 12 enfants

Lieu Rendez-vous au Domaine Le Hedraou (44 Rue de Trestrignel) (22700 Perros-Guirec) .

Trestrignel 44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 57 68 45 54

